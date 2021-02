Morto Raffaele Cutolo | il castello di Ottaviano che divenne il simbolo del potere del boss

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel 1980, per 270 milioni di lire, acquistò da un nobile ilMediceo di, in provincia di Napoli, cheildella forza, della sua autorità. Il, nel 1991, gli ...

Era il camorrista per eccellenzaCutolo , fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzatanel reparto sanitario del carcere di Parma, lo stesso dove spirò a fine 2017 Totò Riina, ...Il boss della camorraCutolo , 79 anni, èil 17 febbraio 2021. Era malato da tempo e per questo era ricoverato nel reparto sanitario del carcere di Parma dove era detenuto in regime di carcere duro. Il suo ...Nel 1980, per 270 milioni di lire, acquistò da un nobile il Castello Mediceo di Ottaviano, in provincia di Napoli, che divenne il simbolo della forza, della sua autorità. Il ...Deceduto a 79 anni nel penitenziario di Parma. Rivoluzionò l’idea dei clan, condannato a 4 ergastoli. Saviano: più potente di un ministro ...