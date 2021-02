Morto Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova camorra organizzata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’età di 79 anni è Morto Raffaele Cutolo boss camorrista fondatore della Nuova camorra organizzata. Era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’età di 79 anni èboss camorrista. Era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma

repubblica : ?? Camorra, e' morto il boss Raffaele Cutolo - HuffPostItalia : È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo - Corriere : Camorra, morto Raffaele Cutolo - RovereLorenzo : RT @flaviafratello: È morto Raffaele Cutolo, 79 anni. Detenuto da più di 50, al 41bis per 24. - peppesignore : RT @LeoBollino: Ultim'ora è morto il Boss Raffaele Cutolo però abbiamo il suo autista Luigi Cesareo come Senatore in Forza Italia. ????? -