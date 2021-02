Morto Claudio Sorrentino | addio all’attore e doppiatore | ha dato la voce a Mel Gibson | Russel Crowe e John Travolta

Corriere : Coronavirus: morto Claudio Sorrentino, doppiatore di Mel Gibson e John Travolta - repubblica : E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - fanpage : Ultim'ora È morto Claudio Sorrentino. - valessandra59 : RT @repubblica: E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - Lilia_Zannoni : RT @fraurolo121: #RIP E' morto a Roma, a 75 anni, Claudio Sorrentino, doppiatore, attore, conduttore televisivo. Contagiato dal Covid, era… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Claudio

E', stroncato dal Covid, l'attore e doppiatoreSorrentino. A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto soprattutto ...Aveva dato la voce a Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, Russel Crowe,Mickey Rourke e Topolino. Martedì 16Sorrentino ha perso per sempre la sua. Il Covid lo ha portato via alle 20.10 a Villa Tiberia, nella capitale. 75 anni, giornalista e autore versatile, Sorrentino ha avuto molte vite. I suoi ...Bruce Willis in Die Hard, John Travolta da Staying Alive fino a Pulp Fiction e Mel Gibson in Braveheart Leggi anche –> Cinema in lutto: morto Sandro Dori, fu spalla di Alberto Sordi. I suoi ruoli più ...Aveva iniziato da bambino a dare la sua voce a personaggi come Ron Howard, ovvero il Richie Cunningham di «Happy Days» E' morto stasera a Roma a causa del Covid Claudio Sorrentino, attore ...