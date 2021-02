Morti, potere e misteri: ecco chi era Cutolo, o’ professore della camorra (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon aveva neanche la licenza media ma per tutti era diventato ‘o professore. Originario di Ottaviano, figlio di padre contadino e madre lavandaia, la sua carriera criminale svolta nel carcere napoletano di Poggioreale, dove viene rinchiuso per un omicidio commesso a 22 anni: in una rissa uccide Mario Viscito, colpevole di qualche apprezzamento di troppo nei confronti di Rosetta, la sorella del futuro fondatore della Nuova camorra Organizzata. In prigione comincia l’ascesa di Cutolo che diventa il protettore di tutti i detenuti. Il rispetto nei suoi confronti cresce dopo la sfida lanciata e vinta, per ritiro, al boss Antonio Spavone. Torna in carcere nel 1971 e qui mette a fuoco la sua intuizione: una nuova camorra organizzata su base ideologica, come la mafia siciliana e la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon aveva neanche la licenza media ma per tutti era diventato ‘o. Originario di Ottaviano, figlio di padre contadino e madre lavandaia, la sua carriera criminale svolta nel carcere napoletano di Poggioreale, dove viene rinchiuso per un omicidio commesso a 22 anni: in una rissa uccide Mario Viscito, colpevole di qualche apprezzamento di troppo nei confronti di Rosetta, la sorella del futuro fondatoreNuovaOrganizzata. In prigione comincia l’ascesa diche diventa il protettore di tutti i detenuti. Il rispetto nei suoi confronti cresce dopo la sfida lanciata e vinta, per ritiro, al boss Antonio Spavone. Torna in carcere nel 1971 e qui mette a fuoco la sua intuizione: una nuovaorganizzata su base ideologica, come la mafia siciliana e la ...

