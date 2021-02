Monoclonali italiani, parla il prof. Rappuoli: “I nostri anticorpi efficaci contro le varianti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – Se la questione del vaccino sembra aver monopolizzato sin qui l’attenzione di mass media e politica, le altre forme scientifiche di lotta contro il coronavirus, come gli studi sugli anticorpi Monoclonali, trovano rinnovato vigore. “I nostri Monoclonali sconfiggono le varianti” Eccellenti notizie arrivano in questo senso dal gruppo di ricerca coordinato da Lino Rappuoli, il Toscana Life Sciences, fondazione no profit con sede a Siena già da un anno alle prese con lo studio dei Monoclonali. Dichiara infatti Rappuoli, intervistato dalla trasmissione di Rai 3 Agorà: «le varianti hanno messo in crisi molti degli anticorpi Monoclonali sviluppati fino ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – Se la questione del vaccino sembra aver monopolizzato sin qui l’attenzione di mass media e politica, le altre forme scientifiche di lottail coronavirus, come gli studi sugli, trovano rinnovato vigore. “Isconfiggono le” Eccellenti notizie arrivano in questo senso dal gruppo di ricerca coordinato da Lino, il Toscana Life Sciences, fondazione noit con sede a Siena già da un anno alle prese con lo studio dei. Dichiara infatti, intervistato dalla trasmissione di Rai 3 Agorà: «lehanno messo in crisi molti deglisviluppati fino ad ...

