Mondo dello spettacolo in lutto: è morto per Covid Claudio Sorrentino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Mondo dello spettacolo è in lutto: è morto a causa del Covid-19 Claudio Sorrentino, il celebre doppiatore. Una tristissima notizia arriva questa mattina di mercoledì 17 febbraio. E' morto, stroncato dal Coronavirus, Claudio Sorrentino. Parliamo di uno dei doppiatori più famosi del cinema: l'uomo ha prestato la voce ad attori di fama mondiale come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

