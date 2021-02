Mondiali | Sofia Goggia raggiunge Cortina | “Tifo per le mie compagne”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’amarezza per l’infortunio è ancora molta, manon è riuscita a fermare il richiamo dei. La fuoriclasse bergamasca sarà infatti l’ospite speciale dello slalom gigante femminile in programma nella mattinata di giovedì 18 febbraio e che vedrà protagoniste Marta Bassino e Federica Brignone. Rincuorata dall’esito della visita di controllo svolta a Milano, la 28enne azzurra ha deciso di far una sorpresa alledi squadrando in elicotterod’Ampezzo e trascorrendo al loro fianco la vigilia della gara. “Sono venuta qui perché volevo immergermi nuovamente nel clima di casa, respirare l’aria di casa e staccare da un Mondiale vissuto dal divano – ha dichiarato la campionessa olimpica nel corso dell’appuntamento a Casa Italia -. Non c’è quindi giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Sofia

L'amarezza per l'infortunio è ancora molta, maGoggia non è riuscita a fermare il richiamo dei. La fuoriclasse bergamasca sarà infatti l'ospite speciale dello slalom gigante femminile in programma nella mattinata di giovedì 18 ...L'indignazione diGoggia e Isolde KostnerGoggia , che non prende parte aidi Cortina per infortunio, ha voluto esserci, ma e non ha potuto evitare domande sulla questione. Cosa ...L'olimpionica è arrivata a Cortina 2021 per tifare le compagne. Fra le favorite Shiffrin, Worley, Gut, Gisin, Vlhova. Brignone e Bassino vanno all'attacco ...La rubrica quotidiana del vicedirettore vicario della Gazzetta dello Sport Gianni Valenti sui Mondiali di sci di Cortina 2021 ...