Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - zazoomblog : Mondiali sci Cortina gigante femminile: orari tv favorite e italiane in gara - #Mondiali #Cortina #gigante - Notiziedi_it : Iran, il marito le vieta di partire, niente Mondiali per la coach della nazionale di sci -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

Cortina d'Ampezzo, 17 febbraio 2021 " È il giorno dei giorni, quello più atteso in questidi Cortina 2021 dialpino . Si corre giovedì 18 febbraio il gigante femminile , con due carte importantissime di medaglia per l'Italia. Marta Bassino cerca il bis dopo il parallelo, ...Per il gigante iridato le azzurre avranno una tifosa d'eccezione. A Cortina è arrivata infatti Sofia Goggia: la campionessa olimpica di discesa, costretta a saltare idia causa della frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro rimediata a Garmisch, ha effettuato un controllo all'arto infortunato che ha confermato i tempi di recupero ...L'Italia è uscita ai quarti di finale del Team Event dei Mondiali di sci alpino, battuta per 1-3 dalla Germania. Agli ottavi gli azzurri avevano superato la Finlandia. La Germania ha poi conquistato i ...L’allenatrice della nazionale femminile iraniana di sci alpino, Samira Zargari , non ha potuto recarsi in Italia con la sua squadra per i Mondiali di sci a ...