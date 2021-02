Mondiali Cortina | Norvegia oro nel parallelo a squadre

Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - SportinRomagna : Sci, Mondiali Cortina 2021: domani per i sammarinesi le qualificazioni del gigante #sportinromagna #sci… - settesere : San Marino ai Mondiali di Cortina : domani le qualificazioni del gigante #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

Un finale dadi Biathlon o di sci nordico e invece siamo sulle montagne di: la Norvegia vince il team event in finale contro la Svezia in una gara piena di sorprese. Dopo le critiche della gara ...Il programma di domani Domani ava in scena lo slalom gigante donne, la gara ormai più attesa dall'Italia che schiera come atlete di punta Marta Bassino , leader indiscussa della disciplina ...L'Italia è uscita dalla competizione eliminata ai quarti dalla Germania. Cortina d'Ampezzo (Belluno), 17 febbraio 2021 - L'oro va alla Norvegia che nel derby tutto scandinavo ha ...L'Italia e' stata eliminata dalla Germania per 3 a 1 ai quarti di finale nel team event dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. Gli azzurri non potranno cosi' difendere il bronzo ...