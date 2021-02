Mondiali Cortina, chi è Irene Curtoni: carriera e successi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Irene Curtoni, ai Mondiali Cortina, carriera e successiIrene Curtoni parteciperà ai Mondiali Cortina 2021, nasce a Echirolles, classe ’85 è una specialista delle gare tecniche e dello slalom gigante, da il meglio di sé nello slalom speciale. Sorella di Elena Curtoni, entrambe sciatrici professionali alpine, esordisce nel 2002 in Coppa Europa, per poi avere le prime soddisfazioni nel Novembre del 2007, dove riesce a strappare un secondo posto e la prima vittoria a soli due giorni dalla competizione. Entra in coppa del Mondo nel Dicembre del 2007 con lo slalom speciale di Lienz, ma purtroppo non riesce a concludere la gara. Un mese dopo conquista il 16° posto nello slalom di Maribor. Il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021), aiparteciperà ai2021, nasce a Echirolles, classe ’85 è una specialista delle gare tecniche e dello slalom gigante, da il meglio di sé nello slalom speciale. Sorella di Elena, entrambe sciatrici professionali alpine, esordisce nel 2002 in Coppa Europa, per poi avere le prime soddisfazioni nel Novembre del 2007, dove riesce a strappare un secondo posto e la prima vittoria a soli due giorni dalla competizione. Entra in coppa del Mondo nel Dicembre del 2007 con lo slalom speciale di Lienz, ma purtroppo non riesce a concludere la gara. Un mese dopo conquista il 16° posto nello slalom di Maribor. Il ...

