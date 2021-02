Moltheni ci lascia orfani e “Senza Eredità”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Nella vendetta trovo piacere, come nel bere.” Questi sono versi tratti dalla canzone degli Stella Maris che porta come titolo Quella Primavera Silenziosa, lo dico con la stessa perentorietà con la quale affermavo e affermo che S.U.N.S.H.I.N.E. è la più bella canzone rap mai incisa in Italia, una delle più belle canzoni pubblicate in Italia negli ultimi venti anni. Roba che la ascolti e ti chiedi se Umberto Maria Giardini, perché è Umberto Maria Giardini a cantare negli Stella Maris, non abbia superato in capacità di scrittura e interpretazione quella forma di malinconia dilaniante che siamo soliti identificare con il Morrissey epoca The Smiths, domanda retorica alla quale tenderei assolutamente a rispondere sì. Il testo di quel brano sarebbe da riportare qui per intero, ma più che altro andrebbe inculcato anche con la violenza nella testa di chiunque voglia approcciare la forma ...