Moeen Ali | la Star Inglese di Cricket abbandona il campo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Inghilterra ha perso inaspettatamente contro L’India nella seconda gara di, sport che nasce proprio in India ma che poi viene scoperto dagli “Inglesi” che se ne appassionano. LaAli decide di tornarsene a casa dopo questa sconfitta epocale nel momento più critico. Lascia una squadra allo sbando che dovrà ripartire con nuove motivazioni.Big Bash League: Hobart Hurricanes-Sydney Thunder (pronostico)Ali: che cosa è successo in gara? L’Inghilterra stava perdendo 116 su sette con 365 punti dietro alla sfidante. Quella mattina avevano già perso quattro wicket e si prepararono per una finale doloroso. Gli Indiani invece andavano sempre a segno, precisi e letali nei loro colpi. Dan Lawrence cercava di caricare bene in ...