Moda: nel 2020 stop senza precedenti, in Italia ritorno a livelli pre-crisi nel 2023 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il settore della Moda nel 2020 ha registrato una "battuta d'arresto senza precedenti" nel 2020. È quanto emerge dalla terza edizione del Fashion Annual Talk, il nuovo report dell'Area Studi Mediobanca sul sistema Moda. Lo studio segnala che la pandemia da Covid, con il blocco dei flussi turistici, ha impattato fortemente il settore a livello mondiale ma a soffrire maggiormente è stata l'Europa. I dati dei primi nove mesi del 2020 segnano per i maggiori player mondiali del fashion una riduzione del giro d'affari del 21,8%, cinque volte maggiore di quella registrata dalla grande industria. Il mercato europeo ha visto un crollo del 23,7% contro il -19,3% del Nord America, mentre l'Asia ha visto un calo più contenuto (-10,1%, escludendo però il Giappone).

