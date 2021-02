FirenzePost : Moda: calo fatturato Europa -23,7%, Asia -14,8%, primi 9 mesi 2020 - laratta_enzo : RT @Affaritaliani: Moda 2020, il fatturato crolla del 23%: ritorno ai livelli pre-Covid nel 2023 - Affaritaliani : Moda 2020, il fatturato crolla del 23%: ritorno ai livelli pre-Covid nel 2023 - MKT_INS : Il gruppo del lusso Kering, che tra i suoi marchi annovera tra gli altri Gucci, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta… - FBlanconegro : RT @willy_signori: Torna di grande moda il confronto Lukaku/Dybala, confronto imo senza senso: sono 2 giocatori diversi e complementari. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda calo

Firenze Post

Seguono con attenzione la, le curiosità legate forse all'immagine romantica di cui l'italiano gode nel mondo. In questi giorni ci invidiano Draghi , sottolineano ildello spread, scrivono ...Il focus sulla manifattura dell'area lodigiana mostra ildella produzione industriale nel ... NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ATTUALITA', DESIGN, SPORT,, ...Secondo l’indagine congiunturale realizzata da Unioncamere Lombardia, complessivamente il 2020 chiude in negativo con perdite produttive per tutti i settori ...Per il settore moda italiano la contrazione dovrebbe attestarsi al -23%. Dati del nuovo report sul Sistema Moda dell'Area studi Mediobanca ...