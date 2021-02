MMA | Sarà Usman l’anti Nurmagomedov?

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima chiariamo una cosa, Khabibnon tornerà. Almeno non presto. Non ditelo a Dana White però. Il boss della UFC è tornato sull’argomento dicominciando dal ritiro, dapprima dicendo che non spingerà “The Eagle” a difendere il titolo leggero che ancora detiene ufficialmente, e poi dicendo che il nuovo campione dovrà ancora passare da, nonostante lo stesso White insista sul fatto che non vede l’ora che un nuovo campione venga incoronato. Per quanto assurda sia diventata la ricerca di White, si può capire perché sia ??così tenace. In primo luogo, il fatto che durante l’imbattibilità diattraverso l’UFC sia emerso come un potente pareggio al botteghino, probabilmente secondo solo al suo rivale di lunga data Conor McGregor. White ha pubblicamente sbavato al pensiero di ...