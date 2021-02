Ministri con e senza portafogli | ecco la piramide del potere

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La prima cosa che abbiamo sentito quando il premier incaricato ha letto il suo elenco, è stato un elenco suddiviso incon e. Perchè si componga un governo, si nominano dei. Poi a questi si aggiungono figure varie ed eventuali, come sottosegretari, Vice eo”. Quesi ultimi sono figure non previste esplicitamente dalla norma costituzionale, ma sono figure di raccordo tra la politica e la società. Soggetti che si devono occupare di un determinato ambito. LEGGI ANCHE >>> Governo, social network e politica: tutti isocial della squadra Draghi LEGGI ANCHE >>> Draghi si farà, è questione di ore. Consultazioni per decidere i ...

Sarà il nuovo premier a scegliere se firmare un Dpcm o invece procedereun decreto lasciando aie alla Protezione civile il potere d'ordinanza, sia pur condivisapalazzo Chigi. In ...Al suo fianco, sui banchi del Governo, siederanno anche iche nelle ultime ore hanno dato ... dando vita cioè a un vero centrosinistra orientato al mercato,dentro i 5 Stelle costretti a ...In bilico l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e il Piemonte. Si aggiungerebbero all’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento . Interventi mira ...Presidente Boschi, il governo Draghi nemmeno ha avuto la fiducia che già si alzano le prime voci di ministri in polemica con l'operato del governo.«È normale qualche difficoltà in fase ...