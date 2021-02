Ministero Transizione ecologica, oltre il 30% degli italiani non sa a cosa serve (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Quasi un italiano su tre non ha capito a cosa servirà il Ministero della Transizione ecologica, dicastero creato dal governo Draghi e assegnato a Roberto Cingolani. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca MuP Research e Norstat, alla domanda “Il nuovo governo appena formato da Mario Draghi ha istituito un Ministero denominato della Transizione ecologica; cosa pensa della istituzione di questo nuovo Ministero?” il 31,5% dei rispondenti ha dichiarato di non averne capito la funzione. Nonostante sembri che la funzione del nuovo Ministero non sia stata adeguatamente spiegata, gli italiani si dicono molto attenti alle tematiche ambientali ed ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Quasi un italiano su tre non ha capito aservirà ildella, dicastero creato dal governo Draghi e assegnato a Roberto Cingolani. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca MuP Research e Norstat, alla domanda “Il nuovo governo appena formato da Mario Draghi ha istituito undenominato dellapensa della istituzione di questo nuovo?” il 31,5% dei rispondenti ha dichiarato di non averne capito la funzione. Nonostante sembri che la funzione del nuovonon sia stata adeguatamente spiegata, glisi dicono molto attenti alle tematiche ambientali ed ...

