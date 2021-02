Milano - Area B e C, le telecamere rimangono spente (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nonostante il forte aumento del traffico e il conseguente maggior inquinamento, il Comune di Milano ha deciso di prorogare lo spegnimento delle telecamere dell'Area B e dell'Area C, le zone a traffico limitato che bloccano l'accesso e la circolazione dei veicoli più inquinanti in buona parte della città e nel centro storico. Situazione incerta. La decisione di non riaccendere i varchi d'accesso è legata all'attuale emergenza legata alla pandemia del coronavirus e alla conseguente necessità di evitare assembramenti, in particolare in metropolitana e, più in generale, sui mezzi del trasporto pubblico. Per l'assessore alla mobilità Marco Granelli, la situazione sanitaria "è ancora troppo instabile e con un orizzonte così incerto non si cambia nulla su Area B e Area C. La proroga consente ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nonostante il forte aumento del traffico e il conseguente maggior inquinamento, il Comune diha deciso di prorogare lo spegnimento delledell'B e dell'C, le zone a traffico limitato che bloccano l'accesso e la circolazione dei veicoli più inquinanti in buona parte della città e nel centro storico. Situazione incerta. La decisione di non riaccendere i varchi d'accesso è legata all'attuale emergenza legata alla pandemia del coronavirus e alla conseguente necessità di evitare assembramenti, in particolare in metropolitana e, più in generale, sui mezzi del trasporto pubblico. Per l'assessore alla mobilità Marco Granelli, la situazione sanitaria "è ancora troppo instabile e con un orizzonte così incerto non si cambia nulla suB eC. La proroga consente ...

