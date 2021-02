Milan | Pioli sfida la Stella Rossa | “Vogliamo essere la sorpresa in Coppa Guardiamo avanti dopo lo Spezia…”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vigilia di Europa League per ildi Stefanoche domani se la vedrà con la. Il mister rossonero ha presentato la partita nel consueto appuntamento con la stampa.ParlaParte subito da chi sarà chiamato a giocare ladianche pensando al derby di campionato contro l'Inter di domenica: "Mandzukic? Lui è un grande professionista, sta lavorando tanto e sta meglio. Penso sia pronto per giocare. Se a Belgrado ci sarà anche Ibrahimovic? Certo, tutto ilverrà convocato".E ancora sulla: "Europa League? Siamo contenti di tornare a giocare un torneo come questo. La squadra deve provare sensazioni positive e deve avere la voglia di superare gli ostacoli....

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

'Non penso al derby, fase decisiva della stagione' approfondimento La Stella Rossa non si ferma più:avvisato Tre giorni dopo la Stella Rossa, ci sarà il derby.non vuole però pensare già ...Lo ha detto il tecnico del, Stefano, alla vigilia della trasferta di Belgrado, dove i rossoneri sfideranno la Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di Europa League. "La sconfitta con ...Poi avremo tempo di preparare il derby": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, non vuole cali di concentrazione. I rossoneri domani saranno a ...Conferenza stampa Pioli – Vigilia di Europa League in casa Milan. I rossoneri domani affronteranno infatti, nell’andata dei sedicesimi di finale la Stella Rossa di Stankovic. Una gara importante anche ...