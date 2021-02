Milan, Pioli: «Derby? Avremo il tempo per prepararci» – VIDEO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Conferenza Pioli alla vigilia di Stella Rossa-Milan: le parole del tecnico rossonero per presentare l’andata dei sedicesimi di Europa League Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigili della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Una sfida su cui pesa l’attesa del Derby di campionato. DATA Derby – «Abbiamo voluto con tutte le nostre forze essere qua in questo momento, siamo soddisfatti e contenti del nostro percorso. Dobbiamo avere grande umiltà ma anche convinzione nei nostri mezzi. Ci sarà il tempo per preparare bene il Derby». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Conferenzaalla vigilia di Stella Rossa-: le parole del tecnico rossonero per presentare l’andata dei sedicesimi di Europa League Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigili della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Una sfida su cui pesa l’attesa deldi campionato. DATA– «Abbiamo voluto con tutte le nostre forze essere qua in questo momento, siamo soddisfatti e contenti del nostro percorso. Dobbiamo avere grande umiltà ma anche convinzione nei nostri mezzi. Ci sarà ilper preparare bene il». Leggi su Calcionews24.com

