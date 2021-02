Milan, Krunic sfida la ‘sua’ Stella Rossa: “Non ho mai nascosto di esserne tifoso. Ma darò il meglio per vincere” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il centrocampista del Milan Rade Krunic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa. Dopo le parole del mister rossonero Pioli, ecco anche quel del calciatore che, da sempre, è stato tifoso del club serbo. "Non l'ho mai nascosto. Da bambino tifavo Stella Rossa. Io sono un grande professionista, gioco per il Milan che è la mia seconda squadra e ho sempre sognato di giocare qui. darò tutto per vincere, ma ci sarà emozione a giocare al Marakanà".E ancora sulla gara: "Loro sono la squadra più forte della Serbia, seguo molto il loro campionato. Hanno grande tradizione con il Milan nel passato per le ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il centrocampista delRadeè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delladei sedicesimi di Europa League contro la. Dopo le parole del mister rossonero Pioli, ecco anche quel del calciatore che, da sempre, è statodel club serbo. "Non l'ho mai. Da bambino tifavo. Io sono un grande professionista, gioco per ilche è la mia seconda squadra e ho sempre sognato di giocare qui.tutto per, ma ci sarà emozione a giocare al Marakanà".E ancora sulla gara: "Loro sono la squadra più forte della Serbia, seguo molto il loro campionato. Hanno grande tradizione con ilnel passato per le ...

