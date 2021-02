Milan, De Grandis: “C’è un’involuzione, nel derby può ritornare lucidità” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefano De Grandis, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del calo di rendimento del Milan nelle ultime uscite. Il derby come rinascita? Il pensiero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefano De, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del calo di rendimento delnelle ultime uscite. Ilcome rinascita? Il pensiero Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #DeGrandis: 'C'è un'involuzione, nel derby può ritornare lucidità' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - notizie_milan : De Grandis: “C’è un’involuzione nel Milan” - milansette : De Grandis: 'Per il Milan c'è stata un'involuzione ma nel derby può ritrovare lucidità' - sportli26181512 : De Grandis: 'Per il Milan c'è stata un'involuzione ma nel derby può ritrovare lucidità': Intervenuto ai microfoni d… - PianetaMilan : #DeGrandis a @SkySport: 'Il @acmilan non ha fatto un tiro in porta' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… -