Meteo marzo: ecco quando potrebbe tornare il gran freddo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sì, è vero, marzo è il mese della Primavera e quindi del cambio stagione. Dovessimo ragionare esclusivamente su quel che accadrà nei prossimi giorni allora sì, verrebbe più facile ragionare in termini primaverili. Ma non è tutto così facile, tutto così chiaro, tutto lineare. ecco quando potrebbe tornare il freddo I modelli previsionali in realtà provano a dipingere ben altri scenari, scenari che strizzano l'occhio al ritorno dell'Inverno. Non un banale (si fa per dire) colpo di coda, non la classica toccata e fuga primaverile. Macché… Dovessero realizzarsi quegli scenari potremmo dover far fronte a un'ondata di gelo in pieno regola. Il gelo siberiano è tutt'altro che spacciato, come si scrisse a suo tempo nel momento in cui arriva prepotentemente in Europa è difficile mandarlo ...

