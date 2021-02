Meteo: la primavera (in anticipo) dopo il gelo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Addio al gelo siberiano. Il freddo e la neve degli ultimi giorni hanno le ore contate. Se ne va il vento di Burian che ha portato la neve in pianura e in riva al mare e le temperature sono andate ampiamento sotto lo zero dappertutto. La situazione cambia da metà settimana in particolare per le temperature che fanno pensare a un anticipo di primavera secondo le previsioni meteo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Addio al gelo siberiano. Il freddo e la neve degli ultimi giorni hanno le ore contate. Se ne va il vento di Burian che ha portato la neve in pianura e in riva al mare e le temperature sono andate ampiamento sotto lo zero dappertutto. La situazione cambia da metà settimana in particolare per le temperature che fanno pensare a un anticipo di primavera secondo le previsioni meteo.

