METEO Italia. Inverno fa dietrofront, anticiclone caldo in vista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) METEO SINO AL 24 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Non c'è più traccia del fiume d'aria gelida che aveva invaso la nostra Penisola. Ora un promontorio anticiclonico si allunga dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centro-Occidentale e all'Italia. Questo cambio di scenario è innescato dal ritorno prepotente della Depressione d'Islanda sull'Europa nord-occidentale, con fulcro a ridosso del Regno Unito. Le correnti perturbate atlantiche tornano sulla scena europea e anche l'Italia risente di infiltrazioni umide, soprattutto al Nord, con qualche piovasco. Il METEO non è quindi più invernale, con aumento termico deciso anche per quanto concerne i valori minimi notturni. Le gelate così estese e diffuse dei giorni scorsi sono ormai un ricordo e si presentano molto più sporadiche. Il clima più mite si fa sentire sempre ...

