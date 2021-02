Meteo Italia al 3 marzo, in bilico tra Anticiclone e freddo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo registrando importanti variazioni modellistiche, variazioni che potrebbero instradarci verso un cambiamento Meteo climatico importante. Appurata la rimonta anticiclonica, ormai alle porte e destinata ad accelerare la prossima settimana, i centri di calcolo stanno cercando di darci una precisa risposta sull’eventuale durata. Alta Pressione che, lo ripetiamo, sarà caratterizzata da una componente subtropicale importante e per la prima volta in stagione si tornerà a parlare di anomalie termiche positive di una certa rilevanza. Anomalie che, come spesso capita, potrebbero fornire non poco carburante ai prossimi peggioramenti. Dall’altro lato prendiamo atto di un rinforzo del Vortice Polare ed è per questo motivo che avremo un Atlantico in gran ripresa. Atlantico che spingerà sull’acceleratore, ma dovremo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo registrando importanti variazioni modellistiche, variazioni che potrebbero instradarci verso un cambiamentoclimatico importante. Appurata la rimonta anticiclonica, ormai alle porte e destinata ad accelerare la prossima settimana, i centri di calcolo stanno cercando di darci una precisa risposta sull’eventuale durata. Alta Pressione che, lo ripetiamo, sarà caratterizzata da una componente subtropicale importante e per la prima volta in stagione si tornerà a parlare di anomalie termiche positive di una certa rilevanza. Anomalie che, come spesso capita, potrebbero fornire non poco carburante ai prossimi peggioramenti. Dall’altro lato prendiamo atto di un rinforzo del Vortice Polare ed è per questo motivo che avremo un Atlantico in gran ripresa. Atlantico che spingerà sull’acceleratore, ma dovremo ...

