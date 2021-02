Mercedes | Allison | niente della W12 andrà sulla vettura 2022

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 2021 non è ancora cominciato, ma preoccupazioni e pensieri sono in larga parte già rivolti al, quando debutteranno le nuove regole. James, direttore tecnico, è tra ...

Il 2021 non è ancora cominciato, ma preoccupazioni e pensieri sono in larga parte già rivolti al 2022, quando debutteranno le nuove regole. James, direttore tecnico della, è tra questi, come ha spiegato a GPFans . Red Bull, la clausola di Verstappen pro2022, serve una macchina subito competitiva Della W12, che verrà ...All'epoca delle modifiche regolamentari James, direttore tecnico della, aveva osservato che 'chi sarà soggetto a più restrizioni, dovrà lavorare con grande intelligenza per stare al ...James Allison, direttore tecnico di Mercedes, ha affermato che la squadra sta già guardando oltre il 2021, concentrandosi sul 2022.Il direttore tecnico della Mercedes James Allison ha spiegato che nessuna soluzione della W12 del 2021 potrà essere spostato sulla vettura del 2022, dal momento che il cambiamento sarà troppo grande ...