Mercato nero degli inviti e finte app: i rischi intorno a Clubhouse (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Regola non scritta degli attacchi informatici: un po' come nella pesca, si butta l'esca dove c'è qualcosa che possa abboccare. Le offensive colpiscono sfruttando gli interessi degli utenti, le notizie di attualità, le tendenze. Non sorprende allora che attorno a Clubhouse, il social network del momento, emergano alcuni pericoli. Non tanto per le sue caratteristiche quanto, appunto, per quella regola non scritta: dalle parti di Clubhouse ci sono parecchi pesci con le difese abbassate. E l'esca potrebbe funzionare. Gli analisti di Kaspersky, società specializzata in sicurezza informatica, hanno infatti individuato “due rischi principali legati alla popolarità di Clubhouse: la vendita degli inviti e le applicazioni che imitano l'app legittima”. In entrambi i casi, si fa leva sull'interesse ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Regola non scrittaattacchi informatici: un po' come nella pesca, si butta l'esca dove c'è qualcosa che possa abboccare. Le offensive colpiscono sfruttando gli interessiutenti, le notizie di attualità, le tendenze. Non sorprende allora che attorno a Clubhouse, il social network del momento, emergano alcuni pericoli. Non tanto per le sue caratteristiche quanto, appunto, per quella regola non scritta: dalle parti di Clubhouse ci sono parecchi pesci con le difese abbassate. E l'esca potrebbe funzionare. Gli analisti di Kaspersky, società specializzata in sicurezza informatica, hanno infatti individuato “dueprincipali legati alla popolarità di Clubhouse: la venditae le applicazioni che imitano l'app legittima”. In entrambi i casi, si fa leva sull'interesse ...

