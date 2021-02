Mercato auto Europa, un gennaio da dimenticare. Immatricolazioni a -25,7% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte male il Mercato dell’auto in Europa: a gennaio le Immatricolazioni sono calate del 25,7%. Leggermente peggio di come si era chiuso il 2020, il cui cumulato si era fermato ad un -24,3%. Comunque la si veda, sono cali importanti. E generalizzati, visto che hanno interessato quasi tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Ma a tradire sono stati soprattutto i quattro più importanti, vale a dire la Spagna (-51,5%), la Germania (-31,1%), che ha pagato un’anticipazione degli acquisti per una temporanea riduzione dell’Iva, l’Italia (-14%) e la Francia (-5,8%). Anche il Regno Unito, alle prese con una stretta delle misure anti-pandemia, ha lasciato un tributo pesante sul campo: -39,5%. In controtendenza la Svezia, che ha fatto registrare un +22,5%. Notazione d’obbligo per il “neonato” gruppo Stellantis: tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte male ildell’in: alesono calate del 25,7%. Leggermente peggio di come si era chiuso il 2020, il cui cumulato si era fermato ad un -24,3%. Comunque la si veda, sono cali importanti. E generalizzati, visto che hanno interessato quasi tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Ma a tradire sono stati soprattutto i quattro più importanti, vale a dire la Spagna (-51,5%), la Germania (-31,1%), che ha pagato un’anticipazione degli acquisti per una temporanea riduzione dell’Iva, l’Italia (-14%) e la Francia (-5,8%). Anche il Regno Unito, alle prese con una stretta delle misure anti-pandemia, ha lasciato un tributo pesante sul campo: -39,5%. In controtendenza la Svezia, che ha fatto registrare un +22,5%. Notazione d’obbligo per il “neonato” gruppo Stellantis: tra ...

