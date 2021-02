Mentre i politici reazionari negano l'omofobia, un'attivista è stato pestato a sangue in Friuli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un pestaggio in piena regola, violento e che poteva sfociare in una tragedia. Motivo? Sempre quello: la vittima infatti è l'attivista Lgbtqi+ Antonio Parisi che ieri sera è stato aggredito insieme ad ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un pestaggio in piena regola, violento e che poteva sfociare in una tragedia. Motivo? Sempre quello: la vittima infatti è l'Lgbtqi+ Antonio Parisi che ieri sera èaggredito insieme ad ...

