Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | la Norvegia aggancia l’Italia al quinto posto con un oro!

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati aperti idi sci, che si disputano in Italia, a Cortina, da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con combinata e discipline veloci, seconda con paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 1 Austria 4 0 0 4 2 Svizzera 2 1 5 8 3 Francia 1 1 2 4 4 USA 1 0 1 2 5 Italia 1 0 0 1 51 0 0 1 7 Germania 0 3 1 4 8 Croazia 0 1 0 1 8 Svezia 0 1 0 1 8 Slovacchia 0 1 0 1 # Totale 10 8 9 27 Foto: LaPresse

zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Italia quinta con l’oro di Marta Bassino! - #Medagliere #Mondiali #alpino #20… - sportface2016 : Il medagliere aggiornato: prima medaglia per l'#Italia #Bassino - barbarapaolazzi : Martaaaa d'Orooo! Grazie !!!! Si sblocca con le ragazze il medagliere azzurro !!! #Bassino #Mondiali #Cortina @cortina2021 - mattinodipadova : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr - nuova_venezia : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

Il Sussidiario.net

... 2021CORTINA 2021 1. Austria: 4 ori 2. Svizzera: 2 ori, 1 argento, 5 bronzi 3. Francia: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi 4. USA: 1 oro, 1 bronzo 5. Italia: 1 oro 6. Germania: 3 argenti ......(fra pochi giorni) sciatrice italiana si tratta della prima medaglia d'oro in carriera ai, ... L'Italia muove finalmente iliridato, ancora a secco fino all'impresa di Marta Bassino. ...Cortina, 16 febbraio 2021 – La due giorni di prove in parallelo ai Mondiali di Cortina 2021 si concluderà con il team event: dopo la vittoria dell’oro da parte di Marta Bassino nella prova individuale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL TEAM EVENT 11.53: In caso di successo gli azzurri si troverebbero di fronte nei quarti di finale la vincente della sfida tra Germania e Gran ...