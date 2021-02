McLaren | Ricciardo | da Silverstone a un Bahrain senza incertezze

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), ovviamente sul bagnato, ha accolto laMCL35M e Danielal debutto con il team . Cento chilometri divisi con Lando Norris, pochi giri per 'sentire' la macchina e preparare ...

Giancagt6 : Ricciardo soddisfatto dopo il primo test con la McLaren MCL35M - PaddockMagazine : Daniel Ricciardo | McLaren Racing | MCL32M | Paddock Magazine - infoitsport : Formula 1, motore Mercedes e Ricciardo: la McLaren lancia la sfida - Motorsport_IT : #F1 | @danielricciardo soddisfatto dopo il primo test con la #McLaren MCL35M???? - Tomatesh : @nastonchosenone ca va etre a suivre Ricciardo chez Mclaren -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren Ricciardo

Silverstone, ovviamente sul bagnato, ha accolto laMCL35M e Danielal debutto con il team . Cento chilometri divisi con Lando Norris, pochi giri per 'sentire' la macchina e preparare il lavoro della tre giorni in Bahrain, dal 12 al ...Danielha finalmente potuto assaggiare la sua nuova monoposto, laMCL35M, nello shakedown di Silverstone. Il pilota australiano spera di poter arrivare al primo GP completamente a proprio ...Daniel Ricciardo e Lando Norris fanno il punto dopo la prima presa di contatto con la McLaren MCL35M. Il filming day sul bagnato ha riportato i piloti al volante dopo 2 mesi, Norris lo indica come il ...Daniel Ricciardo è parso soddisfatto alla conclusione del suo primo test con la McLaren, avvenuto durante la shakedown della MCL35M a Silverstone.