MCES Italia dà il via all’Atleta League | pronti al mega-torneo?

Tramite comunicato stampa, il Team MCES Italia ha confermato l'inizio dell'Atleta League, uno dei più grandi tornei online di e-Sports mai organizzati ad oggi Sono passati circa otto mesi dall'arrivo del Team MCES nella vita degli eSports in Italia e l'azienda non si è mai fermata nell'organizzare eventi. Dopo l'inaugurazione del Gaming Club e l'ufficializzazione del team, MCES Italia e l'Atleta, una testata di giornalismo sportivo, hanno dato via al primo grande torneo online di questa nuova stagione. L'Atleta League, questo il nome della competizione, ospiterà circa 15000 giocatori e sarà il torneo amatoriale di eSports con più partecipanti nella storia del nostro paese. I videogiochi coinvolti saranno davvero ...

