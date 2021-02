Mbappe nuovo Messi ? Non solo | il Psg travolge il Barcellona | la chiave è l' anima italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande intensità e grandi firme nell'andata dei primi due ottavi di finale di Champions League. Ilviene affondato 4-1 dal Psg di Pochettino, che rimonta il rigore di(a quota 20 gol in stagione) grazie agli italiani in campo. Prima Verratti inventa un assist al bacio per il pari di Mbappé, poi Florenzi con una imbucata trova il cross per l'1-2, sempre di Mbappé (21 gol in stagione); Kean di testa fa 1-3, poi nel finale poker di Mbappé. In palla anche Icardi. Sul campo neutro di Budapest (ingresso in Germania proibito ai voli dall'Inghilterra causa Covid) in avvio il Lipsia prende un palo con Olmo, ma due svarioni dei tedeschi e la pressione degli inglesi facilitano i gol di Salah e Mané: finisce 2-0. Liverpool che veniva da tre ko di fila in Premier. Gli altri ottavi: oggi ore 21 (diretta Sky) Porto-Juve e Siviglia-B. Dortmund; martedì ...