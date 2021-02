Maurizio Martina: "Covid spinge altri 130 milioni in fame cronica. La sfida della Fao" (di G. Vincenzi) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (di Giorgio Vincenzi) Si può rischiare una crisi alimentare mondiale anche con raccolti abbondanti e grandi riserve a disposizione? Con questa domanda inizia “Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus” l’ultimo libro di Maurizio Martina che da fine gennaio ha assunto la carica di vicedirettore generale aggiunto della Fao dimettendosi da parlamentare e da dirigente del Partito Democratico. “Un quesito la cui risposta”, afferma Martina, “è purtroppo sì. Tra gli effetti più dirompenti della pandemia ci sono senza dubbio i riflessi che stiamo vivendo sui sistemi alimentari. Penso che basti un dato per capire meglio: se già circa 700 milioni di persone nel mondo soffrivano la fame prima della pandemia, ora secondo la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (di Giorgio) Si può rischiare una crisi alimentare mondiale anche con raccolti abbondanti e grandi riserve a disposizione? Con questa domanda inizia “Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus” l’ultimo libro diche da fine gennaio ha assunto la carica di vicedirettore generale aggiuntoFao dimettendosi da parlamentare e da dirigente del Partito Democratico. “Un quesito la cui risposta”, afferma, “è purtroppo sì. Tra gli effetti più dirompentipandemia ci sono senza dubbio i riflessi che stiamo vivendo sui sistemi alimentari. Penso che basti un dato per capire meglio: se già circa 700di persone nel mondo soffrivano laprimapandemia, ora secondo la ...

