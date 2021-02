Massimiliano Morra lancia una frecciatina a Rosalinda Cannavò? Ecco cosa ha scritto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oltre a Juliano Mello anche Massimiliano Morra pare avere lanciato una bella frecciatina a Rosalinda Cannavò. L’ex compagna di fiction in questi giorni si è “pericolosamente” avvicinata ad Andrea Zenga, tanto da far nascere notevoli malumori nella Casa del Grande Fratello Vip. Morra lancia una frecciatina a Rosalinda Cannavò? Prima o poi le maschere cadono,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oltre a Juliano Mello anchepare avereto una bella. L’ex compagna di fiction in questi giorni si è “pericolosamente” avvicinata ad Andrea Zenga, tanto da far nascere notevoli malumori nella Casa del Grande Fratello Vip.una? Prima o poi le maschere cadono,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Chicca_colors : RT @lexi_ninetyone: Per tutti: Secondo voi chi è stato il concorrente più oscurato dagli autori e perché proprio Massimiliano Morra? Io… - TizianaBaldass2 : RT @FFucsia: MASSIMILIANO MORRA SAPEVA GIÀ TUTTO E ROSADUA HA FATTO PASSARE ANCHE LUI PER CARNEFICE #GFVIP #dmvip #exrosmello - blogtivvu : Massimiliano Morra lancia una frecciatina a Rosalinda Cannavò? Ecco cosa ha scritto #GFVip #Zengavo #ExRosmello… - Tellynaa : RT @Wolf___90: Rosalinda e Zenga da soli in piazzetta Morra... In questo momento piazzetta Morra piange (o vomita...)...piuttosto che guar… - pony_cirt : RT @Wolf___90: Rosalinda e Zenga da soli in piazzetta Morra... In questo momento piazzetta Morra piange (o vomita...)...piuttosto che guar… -