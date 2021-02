Marta Bassino, ecco chi è la sciatrice che ha vinto l’oro a Cortina 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una gioia tutta italiana al Mondiale di Cortina in questo 2021. Finalmente. L’Italia ha fermato l’apatia d’oro con Marta Bassino dopo sei gare all’asciutto: la sciatrice tricolore, ottenendo lo stesso tempo dell’austriaca Katharina Liensberger, ha vinto la medaglia più prestigiosa dopo una giornata di rimonta nel parallelo. È la piemontese ad inaugurare il medagliere del Belpaese portando entusiasmo e speranza per le prossime gare. ecco chi è la donna che ha regalato il primo urlo di gioia ad una Nazione intera. Chi è Marta Bassino? Ma chi è la campionessa del mondo nello slalom parallelo di Cortina 2021? Marta Bassino, classe 1996, è nata a Cuneo il 27 febbraio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una gioia tutta italiana al Mondiale diin questo. Finalmente. L’Italia ha fermato l’apatia d’oro condopo sei gare all’asciutto: latricolore, ottenendo lo stesso tempo dell’austriaca Katharina Liensberger, hala medaglia più prestigiosa dopo una giornata di rimonta nel parallelo. È la piemontese ad inaugurare il medagliere del Belpaese portando entusiasmo e speranza per le prossime gare.chi è la donna che ha regalato il primo urlo di gioia ad una Nazione intera. Chi è? Ma chi è la campionessa del mondo nello slalom parallelo di, classe 1996, è nata a Cuneo il 27 febbraio ...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Mart… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ??… - Coninews : ?? SUPER BASSINO ?? Ai Mondiali di #Cortina2021 Marta #Bassino è ORO nel parallelo! ?? - ElessDavid : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Martaaaaa… - cuneocronaca : La nostra Marta Bassino già iridata attesa a un'altra grande prova domani nel Gigante Mondiale di Cortina -> -