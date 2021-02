Mario Golf Super Rush: nuovo episodio della saga in arrivo su Switch! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Nintendo Direct ci regala un nuovo episodio della saga sportiva di Mario Golf, direttamente su Switch: Super Rush! La serie Golfistica Nintendo torna su console casalinghe per la prima volta dal 2003, e lo fa in grande stile, unendo il feeling inconfondibile di Mario con un gioco divertente ma, a quanto pare, anche tecnico. Una particolarità del gioco saranno i doppi controlli: i joy-con si potranno utilizzare in una classica modalità joypad, ma si potrà anche, volendo, sfruttare i sensori di movimento per simulare la mazza da Golf, "swingando" il colpo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Nintendo Direct ci regala unsportiva di, direttamente su Switch:! La serieistica Nintendo torna su console casalinghe per la prima volta dal 2003, e lo fa in grande stile, unendo il feeling inconfondibile dicon un gioco divertente ma, a quanto pare, anche tecnico. Una particolarità del gioco saranno i doppi controlli: i joy-con si potranno utilizzare in una classica modalità joypad, ma si potrà anche, volendo, sfruttare i sensori di movimento per simulare la mazza da, "swingando" il colpo. Leggi altro...

[Nintendo Direct] Annunciato Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch! Pokémon Next Mario Golf Super Rush annuncio e data d’uscita – Nintendo Direct 2021 Annunciato il nuovo titolo della serie Mario Golf, Super Rush, al Nintendo Direct di questo 17 febbraio; i dettagli e la data d’uscita. Questo Nintendo Direct 2021, tra le tante novità e mostrate, ci ...

Mario Golf Super Rush annunciato al Nintendo Direct: trailer e data di uscita Il nuovo capitolo della serie sportiva che vede Mario imbracciare una mazza da golf ritorna in piena forma su Nintendo Switch.

Annunciato il nuovo titolo della serie Mario Golf, Super Rush, al Nintendo Direct di questo 17 febbraio; i dettagli e la data d'uscita. Questo Nintendo Direct 2021, tra le tante novità e mostrate, ci ...Il nuovo capitolo della serie sportiva che vede Mario imbracciare una mazza da golf ritorna in piena forma su Nintendo Switch.