Mario Draghi | il premier al Senato per la fiducia al suo governo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)sta iniziando, in questi minuti, a Palazzo Madama il suo difficile cammino comedel nuovoitaliano. Lo sostiene una larghissima maggioranza che, però, nasconde al suo interno, tante pericolose diversità, che dovranno essere gestite dall’ex presidente della Bce.e i tempi per laA quattro giorni dal giuramento, il nuovocomparirà inper chiedere la. L’inizio dell’intervento delè fissato per le 10, ma prima della votazione occorrerà aspettare almeno 12 ore. Dopo le comunicazioni, infatti, la seduta verrà sospesa per consentire all’ex presidente della Bce di recarsi alla Camera a depositare le sue dichiarazioni. ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, parlando in Aula al Senato nella seduta per la fiducia al governo. 'Nel commosso ricordo di chi non c'è più cresce il nostro impegno - ha ...Governo, sfuma De Bortoli.sceglie Ansuini di Bankitalia come portavocecontinua a scegliere collaboratori provenienti da Bankitalia, ambiente che conosce molto bene avendoci lavorato a lungo in passato. Dopo la nomina del ministro dell'Economia, affidata a ...Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti". Si è presentato così il presidente del Consiglio Mario Draghi, al Senato nella seduta per la fiducia al governo. "Nel commosso ...Roma, 17 feb. (LaPresse) - "Va studiata una revisione profonda dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, ...