Mario Draghi cita ‘Ken il guerriero’ durante il suo discorso: qualcuno ha creduto alla bufala (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ‘Ken il guerriero’ protagonista assoluto questo mercoledì. Sta circolando un discorso alternativo di Draghi relativo al suo intervento in aula, nel giorno della fiducia per il suo governo. Un post visibilmente satirico, al quale però stanno credendo alcuni detrattori del nuovo Presidente del Consiglio, a testimonianza del fatto che anche con il nuovo esecutivo siamo destinati a vederne delle belle. Dunque, dopo la gaffe del nuovo Premier a proposito del numero di pazienti in terapia intensiva a causa del Covid, come vi abbiamo riportato stamane, prendiamo atto di un nuovo trend oggi 17 febbraio. ‘Ken il guerriero’ protagonista del discorso alternativo di Draghi Nello specifico, il meme che circola in queste ore è puramente satirico. Nel senso che, chi ... Leggi su bufale (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ilprotagonista assoluto questo mercoledì. Sta circolando unalternativo direlativo al suo intervento in aula, nel giorno della fiducia per il suo governo. Un post visibilmente satirico, al quale però stanno credendo alcuni detrattori del nuovo Presidente del Consiglio, a testimonianza del fatto che anche con il nuovo esecutivo siamo destinati a vederne delle belle. Dunque, dopo la gaffe del nuovo Premier a proposito del numero di pazienti in terapia intensiva a causa del Covid, come vi abbiamo riportato stamane, prendiamo atto di un nuovo trend oggi 17 febbraio.ilprotagonista delalternativo diNello specifico, il meme che circola in queste ore è puramente satirico. Nel senso che, chi ...

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - zazoomblog : Mario Draghi cita ‘Ken il guerriero’ durante il suo discorso: qualcuno ha creduto alla bufala - #Mario #Draghi… - antimafia2000 : Per #MarioDraghi non esistono #MatteoMessinaDenaro, la mafia e la necessità di combatterla -