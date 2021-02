Mario Draghi al Senato | “In questa situazione | il mio è semplicemente il Governo del Paese”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)alfinalmente illustra i progetti del nuovoda lui presieduto dopo l’incarico affidatogli dal capo delle Stato Sergio Mattarella. A una maggioranza ampissima sulla carta (all’opposizione soltanto Fratelli d’Italia) spiega progetti e indirizzi e solo dopo, dopo il voto di fiducia delle due Camere, saprà se tutti davvero sono con lui. “La nostra è una responsabilità nazionale: combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea in cui combattiamo tutti insieme. Un pensiero partecipato e soldiale a chi soffre per la crisi economica a chi lavora nelle attività più colpite o fermate per ragioni sanitarie. Conosciamo il loro sacrificio. Ci impegniamo per farle tornare attive. Ilfarà le riforme ma affronterà anche l’emergenza. ...

'Sostenere questo Governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro'.lancia un messaggio forte dal Senato nei confronti di Matteo Salvini che solo ieri era ritornato sul tema della moneta unica europea dicendo che 'di irreversibile c'è solo la morte'. Per ...Piazza Affari azzera le perdite prima del discorso dial Senato per chiedere la fiducia della camera alta per il nuovo Governo. Il Ftse Mib segna - 0,06%. Movimento simile per le altre Borse europee anche se Francoforte resta la piu' ...(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Draghi entra al Senato per il discorso sul programma per il voto di fiducia Il Presidente del Consiglio Mario Draghi entra al Senato per il discorso sul ..."Primo dovere è combattere la pandemia, ci occuperemo di chi soffre e di chi perde il lavoro". Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi in Senato per presentare il ...