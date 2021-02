Mario Draghi al Senato: “Abbiamo bisogno di tutte le energie per i vaccini” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle 22 il voto al Senato È il giorno di Mario Draghi che oggi, 17 febbraio, cerca la fiducia al Senato con il voto che si terrà alle 22.00. Come da costume ha tenuto il discorso al Parlamento sul piano del Governo. Tanti i temi toccati e tante le problematiche, su tutti il Recovery Fund, che dovranno essere affrontate. Il quasi neo premier inizia con un ricordo a tutte le vittime del Covid: “Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la fiducia riguarda il richiamo alla nostra responsabilità nazionale nel combattere con ogni mezzo la pandemia”. Poi una rassicurazione, forse anche dopo le polemiche per la tardiva comunicazione sugli impianti sciistici: “Faremo le riforme e ci impegnamo a comunicare i provvedimenti con largo anticipo”. Non manca poi il discorso vaccini: “Gli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle 22 il voto alÈ il giorno diche oggi, 17 febbraio, cerca la fiducia alcon il voto che si terrà alle 22.00. Come da costume ha tenuto il discorso al Parlamento sul piano del Governo. Tanti i temi toccati e tante le problematiche, su tutti il Recovery Fund, che dovranno essere affrontate. Il quasi neo premier inizia con un ricordo ale vittime del Covid: “Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la fiducia riguarda il richiamo alla nostra responsabilità nazionale nel combattere con ogni mezzo la pandemia”. Poi una rassicurazione, forse anche dopo le polemiche per la tardiva comunicazione sugli impianti sciistici: “Faremo le riforme e ci impegnamo a comunicare i provvedimenti con largo anticipo”. Non manca poi il discorso: “Gli ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - della_popolo : RT @PdF_SI_allaVITA: ?? #Oggi mercoledì #17febbraio 2021 dalle ore 10 su - MRGualano : ?????? In cerca di rinascita, vibrante. Giovani, giovani, giovani. Responsabilità. Emozione. Grande visione. Grazie a… -