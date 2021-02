Maria Teresa Ruta | «Il mio ex marito Amedeo Goria non farà l’Isola per motivi di salute e ha lasciato la Rai»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex concorrente del Gf Vip, intervista a #casachi, rivela: «Il mio exnondei famosi perchè pare abbiano trovato, durante le visite mediche, delle extra sistole. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come. Spero faccia il Gf Vip il prossimo anno. Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise». LEGGI ANCHE > Ecco tutti i segreti deldi Ilary Blasie la rivelazione suPoi aggiunge. «Il suo contratto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

Roberto Zappulla , marito diRuta , è rimasto in silenzio per ben 5 mesi. Durante la permanenza della giornalista nella casa del 'Grande Fratello Vip', l'uomo non è mai intervenuto né sui social né per entrare nella ...Grande Fratello VipRuta, frecciata ai concorrenti: 'Penso che abbiano recitato tutti' È stata un'eliminazione che ha fatto scalpore quella diRuta al Grande Fratello Vip . La bionda conduttrice ...Durante un'intervista rilasciata a Casa Chi, Maria Teresa Ruta commenta il comportamento avuto da Stefania Orlando nei suoi confronti ...Cecilia Capriotti non le manda a dire e commenta l’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GF Vip: “È stata smascherata“. Le parole dell’ex concorrente del reality arrivano nel corso di un’intervista es ...