Marco Ferrazzano è morto travolto da un treno | trovato il corpo sui binari La famiglia | ' Vittima dei bulli'

È morto, il 29enne di Foggia : lo ha confermato l'esame del Dna sul cadavere che era stato ritrovato sulla linea Foggia - Bari nello stesso giorno in cui si sono perse le tracce del giovane. ...Sono dii resti umani rinvenuti sulla linea ferroviaria nel foggiano alcune settimane fa. Il 29enne era scomparso da Foggia il 22 gennaio. La conferma riguardante il rinvenimento è giunta ...FOGGIA, FEB 17 - A 29-year-old Italian man whose body was found on train tracks last month and is believed to have committed suicide was the victim of bullies, his family said Wednesday. Relatives of ...FOGGIA – Marco, ventinove anni, era scomparso lo scorso 22 gennaio. Un’ora dopo la sua scomparsa, era arrivata la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita, investito da un treno, alla stazione ...