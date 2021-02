Marco Falaguasta | che lavoro faceva prima di diventare attore | il clamoroso retroscena che pochi conoscono

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In onda stasera su Canale 5 con “L’amore strappato”,non è stato sempre un: non immaginereste mai cosa. Lo stiamo vedendo in queste settimane su Canale 5 nel ruolo di Luigi, fratello della protagonista Rosa, interpretata da Sabrina Ferilli, nella fiction L’amore strappato.è un bravissimoromano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.