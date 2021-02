Marche verso la zona arancione | vaccini anche in palestra scuola Dal 1° marzo somministrazione a docenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lesono a rischio. Già in vigore l'ordinanza del presidente della Regione Francesco Acquaroli che limita gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, la più colpita dal contagio, dal 17 febbraio fino alle 24 di sabato, ma non quelli all'interno della stessa provincia. L'articolo .

rivieraoggi : Coronavirus, le Marche tra le Regioni a rischio Arancione. L’Abruzzo verso la zona rossa - zazoomblog : Zone Covid anche le Marche tra le 6 regioni a rischio arancione. Abruzzo verso il rosso - #Covid #anche #Marche… - zazoomblog : Zone Covid anche le Marche tra le 6 regioni a rischio arancione. Abruzzo verso il rosso - #Covid #anche #Marche… - Piergiulio58 : Zona arancione, 6 regioni a rischio (Lombardia, Lazio, Marche, Emilia, Piemonte e Friuli). Abruzzo verso il rosso. - dall_acq : RT @ilmessaggeroit: Zona arancione, 6 regioni a rischio (Lombardia, Lazio, Emilia, Friuli, Marche e Piemonte). Abruzzo verso il... https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche verso

Le regioni più a rischio sono Lombardia (dove da oggi quattro comuni sono in lockdown), Emilia - Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e. La situazione più delicata è quella dell'...Le regioni più a rischio sono Lombardia (dove da oggi quattro comuni sono in lockdown), Emilia - Romagna , Lazio , Piemonte , Friuli Venezia Giulia e. La situazione più delicata è quella dell'...Come ormai sappiamo ampiamente, in questo periodo i problemi maggiori si registrano nella provincia di Ancona, che è attenzionata da ormai oltre una settimana. A preoccupare non sono tanto i numeri de ...L'ordinanza di ieri che limita gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, la più colpita dal covid con una forte presenza di variante inglese e "attenzionata da ormai oltre una settimana", si po ...