Maratona Maga Circe | confermate due distanze alla prima d’Italia del 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stata confermata al prossimo 11 aprile, la seconda edizione dellache si svolgerà grazie all’organizzazione della asd In Corsa Libera, sotto l’Egida Fidal e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia e di San Feliceo e di Opes. Dopo i colloqui intercorsi tra la società organizzatrice e le due Amministrazioni Comunali, che hanno confermato la volontà di portare avanti l’ambiziosa competizione, è stato necessario apportare delle modifiche voltesalvaguardia dei runners e al rispetto delle norme di contenimento della pandemia Covid-19. “In questi giorni abbiamo trovato un accordo insieme a Comuni e Federazione, che ci permetterà di svolgere la gara nella massima sicurezza e che manterrà in vita la distanza dellae la nuova 10 ...

L'evento era in programma a febbraio: ci si prepara a una bella manifestazione a primavera inoltrata sul litorale laziale Cambio di programma per l'attesissimaCirce , che trova la sua nuova collocazione al prossimo 11 aprile 2021 . L'evento, inizialmente calendarizzato a febbraio, ha subito dunque uno slittamento di due mesi, che permetterà di ...La città di Sabaudia e San Felice Circeo, vedranno lo svolgimento della seconda edizione dellaCirce a cura della società In Corsa Libera. Nella settimana scorsa ne avevamo già parlato ...