Maradona | testimonianza shock | “Drogato con pillole nella birra per tenerlo buono”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), nuovi dettagliSpuntano nuovi dettagli sulla morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre. Dopo l’audiodel medico (“Il gordo sta morendo”) si aggiungono nuovi inquietanti retroscena. Questa volta a parlare è Griselda Morel, psicopedadoga del figlio più piccolo dele frutto della relazione con Veronica Ojed. Ecco ladi Griselda Morel: “Monona (la cuoca di,) mi ha più volte raccontato di come il personale di sicurezza sciogliesse delleo nel vino. Lo facevano prima cheandasse a dormire, in modo daa bada perché non disturbasse durante la notte. A volte era lui stesso a chiedere ...

sportface2016 : #Maradona, la testimonianza della dottoressa Morel: 'Gli scioglievano le pillole nella birra per farlo stare buono' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona testimonianza

Morte: ladi Griselda Morel Erano già venute fuori delle chat tra il medico Leopoldo Luque ed un suo collega in cui discutevano di un particolare episodio avvenuto negli ultimi ...'Monona (la cuoca di, ndr) mi ha più volte raccontato di come il personale di sicurezza - è ladella Morel - sciogliesse delle pillole nella birra, per fare in modo che lui ...Questa volta a parlare è Griselda Morel, psicopedadoga del figlio più piccolo del Maradona e frutto della relazione con Veronica Ojed. Ecco la testimonianza di Griselda Morel: “Monona (la cuoca di ...Le indagini sulla morte di Diego Armando Maradona proseguono senza sosta ed emergono nuovi inquietanti retroscena. Nuovi dettagli e testimonianze sulla scomparsa del calciatore argentino più grande de ...