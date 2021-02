Manchester City, Gundogan: «Avrei voluto giocare con Xavi e Iniesta» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilkay Gundogan ha parlato della sua ammirazione per Xavi e Iniesta Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, in una intervista a Goal ha parlato della sua ammirazione per le due bandiere del Barcellona Xavi e Iniesta. «Xavi e Iniesta mi hanno fatto sempre una grande impressione, sono stati il cardine del Barcellona per molti anni e ho sempre cercato di imparare il più possibile da loro. Mi sarebbe piaciuto giocare con loro in un centrocampo a tre, ma non posso lamentarmi della mia carriera perché ho giocato con grandi campioni, e continuo a farlo, con le maglie di Borussia Dortmund, City e con la Nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilkayha parlato della sua ammirazione perIlkay, centrocampista del, in una intervista a Goal ha parlato della sua ammirazione per le due bandiere del Barcellona. «mi hanno fatto sempre una grande impressione, sono stati il cardine del Barcellona per molti anni e ho sempre cercato di imparare il più possibile da loro. Mi sarebbe piaciutocon loro in un centrocampo a tre, ma non posso lamentarmi della mia carriera perché ho giocato con grandi campioni, e continuo a farlo, con le maglie di Borussia Dortmund,e con la Nazionale». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Diretta Everton Manchester City/ Streaming video tv: si recupera in Premier League DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY: ANCELOTTI SFIDA GUARDIOLA Everton Manchester City , in diretta da Goodison Park, si gioca alle ore 21:15 (italiane) di mercoledì 17 febbraio: la partita vale come recupero della ...

Diretta Porto Juventus/ Streaming video tv: andata al Do Dragao! (Champions League) Il Porto infatti ha ottenuto 13 punti nel gruppo chiuso alle spalle del Manchester City, e dopo il ko in Inghilterra nella prima giornata non ha più subito gol: ottimo ruolino di marcia per una ...

Man City-Tottenham 3-0 Sky Sport Di Canio: «Alla Juve si sta ritagliando un posto importante: ecco perchè» Di Canio ha sottolineato la crescita di un giocatore della Juve che ha giocato anche con il Real Madrid e il Manchester City ...

