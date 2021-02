‘Mamme come tumori’. Cartabia invii ispettori nei Tribunali per i minorenni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Si chiama “parantectomia” la moda del momento e la parola rievoca drammaticamente la chirurgia con cui si asportano organi e si mutilano i corpi per un tumore o altre gravi malattie. Quadrantectomia e ti tolgono un pezzetto di seno, mastectomia e te lo tolgono tutto. Tiroidectomia e ti succhiano via l’orologio del tuo corpo. Parentectomia e ti asportano la madre. E così via. Ora va in voga questa pratica con cui taluni psicologi e affini assicurano di dover salvare i bambini da genitrici inadeguate. Lo ha teorizzato illo tempore lo psicoanalista Bruno Bettelheim a proposito di figli autistici e madri cosiddette ‘frigorifero’. Oggi ci pensano i sostenitori dell’alienazione parentale che nelle loro perizie scrivono di madri simbiotiche, adesive, con conflitto di lealtà, iperprotettive quando non hanno il coraggio di pescare esplicitamente dal cilindro questa teoria, ampiamente sconfessata. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Si chiama “parantectomia” la moda del momento e la parola rievoca drammaticamente la chirurgia con cui si asportano organi e si mutilano i corpi per un tumore o altre gravi malattie. Quadrantectomia e ti tolgono un pezzetto di seno, mastectomia e te lo tolgono tutto. Tiroidectomia e ti succhiano via l’orologio del tuo corpo. Parentectomia e ti asportano la madre. E così via. Ora va in voga questa pratica con cui taluni psicologi e affini assicurano di dover salvare i bambini da genitrici inadeguate. Lo ha teorizzato illo tempore lo psicoanalista Bruno Bettelheim a proposito di figli autistici e madri cosiddette ‘frigorifero’. Oggi ci pensano i sostenitori dell’alienazione parentale che nelle loro perizie scrivono di madri simbiotiche, adesive, con conflitto di lealtà, iperprotettive quando non hanno il coraggio di pescare esplicitamente dal cilindro questa teoria, ampiamente sconfessata.

